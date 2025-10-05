জুলাই সনদ
দলগুলো একমত না হলে আবার বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে কমিশন
জুলাই সনদ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত হতে না পারলে অন্তর্বর্তী সরকারকে একাধিক বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ।
তিনি রাজনৈতিক দলগুলো উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি আজ ৩০টি রাজনৈতিক দল এক জায়গায় আসে, তাহলে আমরা আর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবোই না। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আবার বসার তাহলে সেটা আমরা বসবো।
রোববার (৫ অক্টোবর) দুপুরে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকের সূচনা বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
আলী রীয়াজ বলেন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে ছয়টি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আমরা বলেছিলাম, এই ছয়টি প্রক্রিয়ার বিষয়ে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে যদি এটাকে একটি জায়গায় আনা যায়। উপস্থিত ৩০টি রাজনৈতিক দল যদি একটি প্রস্তাব দেয়, তাহলে আমরা অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে সানন্দে সেই প্রস্তাব উপস্থাপন করতে পারবো।
তিনি বলেন, আপনাদের মধ্যে যদি একমত হওয়ার জায়গা তৈরি হয় তাহলে এটা বাস্তবায়ন করা সহজতর হবে। দ্রুততার সঙ্গে করা সম্ভব হবে।
প্রধান উপদেষ্টা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার তাগিদ দিয়েছেন জানিয়ে আলী রীয়াজ বলেন, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াসহ বিশেষত সনদকে সকলের গ্রহণযোগ্য করে সকলের স্বাক্ষরিত একটি রাজনৈতিক দলিলে পরিণত করা যায় কি না, সে বিষয়ে আমাদের তাগিদ দিয়েছেন।
আরও পড়ুন
খুব শিগগির চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞ মতামত অনেকে সমর্থন করেছেন
রাজনৈতিক দলগুলো শিগগির ‘জুলাই সনদ’ সই করবে: প্রধান উপদেষ্টা
আলী রীয়াজ বলেছেন, আজ আমরা প্রত্যাশা করছি, আপনারা সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপন করবেন। আপনারা যদি দলগত বিবেচনার বাইরে গিয়ে সম্মিলিতভাবে কোনো প্রস্তাব দিতে পারেন, সেটা নিয়ে আমরা আলাপ-আলোচনা করবো। তারই প্রেক্ষাপটে আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, যদি আজ ৩০টি রাজনৈতিক দল এক জায়গায় আসেন, তাহলে আমরা আর বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবোই না। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আবার বসার তাহলে সেটা আমরা বসবো।
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি আরও বলেন, দলের চেয়ে সবচেয়ে বড় হচ্ছে নাগরিকদের অধিকারের প্রশ্ন। নাগরিকদের অবদান, আপনাদের দলের কর্মীদের অবদান, যারা প্রাণ দিয়েছেন, তারা আমাদের দায়িত্ব দিয়ে গেছেন, যারা বেঁচে আছেন, আহত অবস্থায়, তারা আমাদের কাছে প্রত্যাশা করছেন। আসুন আমরা সকলে মিলে সেই প্রত্যাশায় জায়গাটা যাতে যেতে পারি।
এমওএস/বিএ/জেআইএম