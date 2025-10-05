রাজধানীতে নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার
রাজধানীর কদমতলীর একটি বাসা থেকে মোছা. জরিনা বেগম (৩২) নামের এক নারীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রোববার (৫ অক্টোবর) বিকেলে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।
কদমতলী থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোছা. নুসরাত জাহান বলেন, খবর পেয়ে আমরা কদমতলী গ্যাস রোডের একটি বাসা থেকে জরিনা বেগমের মরদেহ উদ্ধার করি। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ ঢামেকে পাঠানো হয়।
তিনি আরও বলেন, আমরা ভুক্তভোগীর পরিবারের সদস্যদের কাছে জানতে পেরেছি, পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর ওপর অভিমান করে নিজ রুমে সিলিংফ্যানের সঙ্গে গলায় ওড়না পেঁচিয়ে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তবে ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।
জরিনা বেগমের বোন মোছা. আছিয়া জানান, তার বোন জেদি প্রকৃতির ছিলেন। সকালে পারিবারিক কলহের জেরে স্বামীর সঙ্গে অভিমান করে আত্মহত্যা করেন। জরিনার স্বামী আব্দুর রহিম ভাঙারি ব্যবসায়ী।
তিনি আরও জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জের টঙ্গীবাড়ি থানার পাঁচগাঁও গ্রামে। তাদের বাবা মৃত আব্দুর রহিম হাওলাদার। জরিনা কদমতলীতে স্বামীর সঙ্গে ভাড়া বাসায় থাকতেন। তাদের এক ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে।
কাজী আল-আমিন/ইএ/এমএস