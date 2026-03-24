২৬ মার্চ প্যারেড স্কয়ারে কুচকাওয়াজ, সবার জন্য উন্মুক্ত

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:২৯ এএম, ২৪ মার্চ ২০২৬
২৬ মার্চ প্যারেড স্কয়ারে কুচকাওয়াজ, সবার জন্য উন্মুক্ত
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৬ উপলক্ষে রাজধানীর জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে বর্ণাঢ্য কুচকাওয়াজ ও ফ্লাই পাস্ট অনুষ্ঠিত হবে।

আগামী ২৬ মার্চ সকাল ৯টায় শুরু হওয়া এ আয়োজনে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায়।

আইএসপিআর জানায়, মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে ২৬ মার্চ সকাল ৯টায় জাতীয় প্যারেড স্কয়ারে কুচকাওয়াজ ও ফ্লাই পাস্ট অনুষ্ঠিত হবে। এতে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত; প্রবেশের জন্য ২, ৩, ৪, ১০ ও ১১ নম্বর গেট ব্যবহার করা যাবে।

চব্বিশের আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে কুচকাওয়াজ বা প্যারেড প্রদর্শনী বন্ধ ছিল। এর আগে ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদযাপনে এ আয়োজন থাকত।

তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর এবার স্বাধীনতা দিবসে জাঁকজমকভাবে এ আয়োজন করতে রোজার শুরু থেকে তেজগাঁওয়ে পুরাতন বিমানবন্দরের প্যারেড স্কয়ার মাঠে প্রস্তুতি শুরু হয়।

সেখানে বিভিন্ন সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সদস্যরা একক ও যৌথ মহড়া চালিয়ে আসছিলেন।

