সচিবালয় ও যমুনার আশপাশে সভা-সমাবেশ করলেই ব্যবস্থা: ডিএমপি

সচিবালয় ও যমুনার আশপাশে সভা-সমাবেশ করলেই ব্যবস্থা: ডিএমপি
জনশৃঙ্খলা ও প্রধান উপদেষ্টার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সচিবালয় ও যমুনা ভবন এলাকায় সব ধরনের সভা-সমাবেশ নিষিদ্ধ করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি)।
সোমবার (৬ অক্টোবর) ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলীর স্বাক্ষরিত এক গণবিজ্ঞপ্তিতে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
এতে বলা হয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (সংলগ্ন এলাকা-সহ) এবং প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন ‘যমুনা’ ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল— যেমন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ক্রসিং, কাকরাইল মসজিদ ক্রসিং, অফিসার্স ক্লাব ক্রসিং এবং মিন্টো রোড ক্রসিং-এর মধ্যবর্তী এলাকায় কোনো ধরনের সভা, সমাবেশ, গণজমায়েত, মিছিল, মানববন্ধন, অবস্থান ধর্মঘট বা শোভাযাত্রা আয়োজন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে। ডিএমপি অর্ডিন্যান্স (অর্ডিন্যান্স নং-III/৭৬)-এর ২৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর থাকবে।
ডিএমপি জানায়, জনশৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে এ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। নির্দেশ অমান্য করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
টিটি/এমএএইচ/এএসএম