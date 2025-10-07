আবরার ফাহাদ স্মরণে পলাশীতে ‘আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ’ উদ্বোধন
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ স্মরণে বুয়েট সংলগ্ন পলাশী গোলচত্বরে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ব উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার (৭ সেপ্টেম্বর) এই স্মৃতি স্তম্ভের উদ্বোধন করা হয়।
আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভের আটটি স্তম্ভ সার্বভৌমত্ব, গণতন্ত্র, গণপ্রতিরক্ষা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, দেশীয় শিল্প-কৃষি-নদী-বন-বন্দর রক্ষা, সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদা- এই আটটি বিষয় নির্দেশ করে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি)।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগ্রাসনবিরোধী অবস্থানের কারণে ২০১৯ সালে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করেন নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের বুয়েট শাখার সদস্যরা।
আরও পড়ুন
আবরার ফাহাদ হত্যার ৬ বছর: মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির অপেক্ষায়
আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় আধিপত্যের শিকড় প্রকাশ পেয়েছিল
শহীদ আবরারের স্মৃতি ও আগ্রাসনবিরোধী চেতনা সমুজ্জ্বল রাখতে ‘শহীদ আবরার ফাহাদ স্মৃতি স্মরণে পলাশী গোলচত্বরে আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ নির্মাণ ও পলাশী ইন্টারসেকশন উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্প নেওয়া হয়। এর অংশ হিসেবে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন আগ্রাসনবিরোধী আট স্তম্ভ নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী, ডিএসসিসি প্রশাসক মো. শাহজাহান মিয়া, বুয়েটের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আব্দুল হাসিব চৌধুরী, জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্য সচিব আখতার হোসেন, শহীদ আবরার ফাহাদের বাবা মো. বরকত উল্লাহ, ভাই আবরার ফাইয়াজ প্রমুখ।
এমএমএ/কেএসআর/এমএস