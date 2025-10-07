শিবির সভাপতি
আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় আধিপত্যের শিকড় প্রকাশ পেয়েছিল
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি মু. জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, বুয়েটের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদের হত্যাকাণ্ড দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চলমান নির্যাতন ও আধিপত্যের চিত্র স্পষ্টভাবে উন্মোচিত করেছিল। সেই ঘটনার মধ্য দিয়েই দেশে ভারতীয় আধিপত্যবাদের প্রভাব কতটা গভীরে শিকড় গেড়ে বসেছিল, তা জাতির সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে নগরীর আইটি কনভেনশন হলে কুমিল্লা মহানগর ছাত্রশিবির আয়োজিত ক্যারিয়ার গাইডলাইন প্রোগ্রাম ও সিরাত পাঠ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
জাহিদুল ইসলাম বলেন, আবরার ফাহাদের শাহাদাতের পর গোটা একটি প্রজন্ম জেগে উঠেছিল। শুধু বুয়েট নয়, বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ এবং দেশের বাইরের বহু মানবাধিকার সংগঠন প্রতিবাদ জানিয়েছিল। আবরার হারিয়ে যায়নি-তার ত্যাগ নতুন প্রজন্মের চেতনার চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, ভবিষ্যতে শিক্ষাঙ্গনে কিংবা সমাজে কোনো ধরনের নিপীড়ন বা আধিপত্য টিকবে না।
ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক কার্যক্রম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সম্প্রতি ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলায় তারা গোপনে ঝটিকা মিছিল করছে। আমাদের কাছে তথ্য আছে, পাশের একটি রাষ্ট্র থেকে তাদের পেছনে বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে এবং প্রশাসনের কিছু অংশকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে বহু শিক্ষার্থী, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ নিহত হওয়ার পরও তারা কোনো অনুশোচনা প্রকাশ করেনি। এখন তারা আবার রাজনীতির নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায়-যা দেশের জনগণ কখনোই মেনে নেবে না।
জাহিদুল ইসলাম আরও বলেন, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে শহীদ ও আহতদের প্রতি আমাদের দায়িত্ববোধ রয়েছে। আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই-আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো যেন এ বিষয়ে আরও সতর্ক থাকে এবং যে কোনো অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা কঠোরভাবে দমন করে।
গণঅভ্যুত্থানের বিচার প্রসঙ্গে শিবির সভাপতি বলেন, আন্দোলনে নিহতদের বিচার প্রক্রিয়া এখন পর্যন্ত খুব ধীরগতিতে চলছে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আমাদের তিনটি মৌলিক দাবির একটি ছিল এই গণহত্যার বিচার দ্রুত সম্পন্ন করা। আমরা আশা করি, সরকার এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কুমিল্লা-৮ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী অধ্যাপক শফিকুল আলম।
কুমিল্লা মহানগর ছাত্রশিবিরের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদ সদস্য হাসান আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মহানগর ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি নাজমুল হাসান পঞ্চায়েত, ভিক্টোরিয়া কলেজ শিবির সভাপতি মনির হোসেনসহ অন্যান্য নেতারা।
