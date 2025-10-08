  2. জাতীয়

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সক্ষমতা বাড়াতে নতুন ২০ গাড়ি পেলো ডিএমপি

প্রকাশিত: ০৪:৪২ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সক্ষমতা বাড়াতে নতুন ২০টি গাড়ি পেয়েছে ডিএমপি/ছবি জাগো নিউজ

রাজধানীর নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় সক্ষমতা বাড়াতে ঢাকা মহানগর পুলিশকে (ডিএমপি) ২০টি নতুন পেট্রোলিং গাড়ি দেওয়া হয়েছে। ডিএমপির গাড়িবহরে ধাপে ধাপে ২০০টি গাড়ি যুক্ত হবে বলে জানা গেছে।

বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডে ডিএমপি হেডকোয়ার্টার্সে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ২০টি নতুন পেট্রোলিং গাড়ি হস্তান্তর করা হয়।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর কাছ থেকে গাড়ির চাবি বুঝে নেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলী। ছবি: সংগৃহীত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী গাড়িগুলো হস্তান্তর করেন। এসময় ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাদ আলী স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কাছ থেকে গাড়ির চাবি গ্রহণ করেন।

