এবার মাদুরোর পরিবারের সদস্যদের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
এবার ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর পরিবারের বেশ কয়েকজন সদস্য এবং সহযোগীর ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ট্রাম্প প্রশাসন কারাকাসের ওপর চাপ বৃদ্ধি এবং ভেনেজুয়েলার সীমান্তে মার্কিন বাহিনী গঠন অব্যাহত রাখার মধ্যেই মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ নতুন নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করেছে। খবর আল জাজিরার।
শুক্রবার নতুন এই নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এমন এক সময়ে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলো যখন মার্কিন সেনাবাহিনী দেশটির উপকূলে বিভিন্ন তেলবাহী জাহাজে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব হামলায় এখন পর্যন্ত প্রায় শতাধিক মানুষ নিহত হয়েছে। মার্কিন সামরিক বাহিনী ভেনেজুয়েলার একটি তেল ট্যাংকারও জব্দ করেছে এবং মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন ভেনেজুয়েলার বন্দর থেকে আসা এবং ছেড়ে যাওয়া সব জাহাজের ওপর নৌ অবরোধ আরোপ করা হয়েছে।
নতুন নিষেধাজ্ঞার ঘোষণা দিয়ে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট এক বিবৃতিতে বলেন, মাদুরো এবং তার অপরাধী সহযোগীরা শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ। তিনি আরও বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন তার অবৈধ একনায়কতন্ত্রকে সমর্থনকারী নেটওয়ার্কগুলোকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করতে থাকবে।
মাদুরোর ভাগ্নে মালপিকা ফ্লোরেসের পরিবারের সদস্য, সহযোগী এবং পানামার ব্যবসায়ী র্যামন ক্যারেটেরোসহ সাতজন নতুন এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছেন। গত ১১ ডিসেম্বর ভেনেজুয়েলার পতাকাবাহী ছয়টি তেল ট্যাংকার এবং শিপিং সংস্থাকেও লক্ষ্য করে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল।
মাদুরোর ভাগ্নে ফ্লোরেসকে মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ এক বিবৃতিতে ‘মাদক-ভাগ্নে’ বলে অভিহিত করেছে। তাকে ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি পেট্রোলিওস ডি ভেনেজুয়েলা এসএ-তে দুর্নীতির কারণে খোঁজ করা হচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছে যে সেপ্টেম্বর থেকে এই অঞ্চলে সামরিক তৎপরতা বৃদ্ধির প্রধান কারণ মাদক পাচার মোকাবিলা করা। এর মধ্যে পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরীয় এবং ক্যারিবীয় অঞ্চলে জাহাজে হামলাও অন্তর্ভুক্ত, যা আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞরা বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বলে মনে করেন।
ট্রাম্প প্রশাসন বারবার মাদক পাচারের কথা উল্লেখ করলেও, তাদের কর্মকাণ্ড এবং বার্তা ক্রমশ ভেনেজুয়েলার তেল মজুদের ওপর কেন্দ্রীভূত বলে মনে হচ্ছে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির উপদেষ্টা এবং ট্রাম্পের শীর্ষ সহযোগী স্টিফেন মিলার গত সপ্তাহে বলেছিলেন যে, ভেনেজুয়েলার তেল ওয়াশিংটনের।
মিলার এক্স-এ দাবি করেছেন, আমেরিকানদের ঘাম, বুদ্ধিমত্তা এবং পরিশ্রম ভেনেজুয়েলায় তেল শিল্প তৈরি করেছে। বিশেষ করে ভেনেজুয়েলার তেল শিল্পকে লক্ষ্য করে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা দেশটিতে অর্থনৈতিক সংকট তৈরি করেছে এবং ২০১৩ সাল থেকে ভেনেজুয়েলা শাসনকারী মাদুরোর প্রতি অসন্তোষ বাড়িয়েছে।
টিটিএন