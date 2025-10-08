প্রধান উপদেষ্টা
আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, আমরা দাসত্বের মধ্যে থাকতে চাই না। আত্মনির্ভর অর্থনীতি গড়ে তুলে জাতিকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে।
তিনি বলেন, আমাদের কাছে এটি পরিষ্কার হতে হবে যে, আমরা আর পরনির্ভর হতে চাই না। আমাদের স্বনির্ভর হতে হবে। এখন যেহেতু পরনির্ভর হয়ে আছি, এর থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বের হয়ে স্বনির্ভর হওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে। এর বাইরে আমাদের কোনো বিকল্প নেই।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বাংলাদেশের এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) থেকে উত্তরণ সংক্রান্ত আলোচনা সভার প্রারম্ভিক বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। ড. ইউনূসের সভাপতিত্বে সভায় উপদেষ্টা পরিষদের একাধিক সদস্য ও ব্যবসায়ীসহ উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আমাদের অভ্যাস পাল্টাতে হবে। আত্মনির্ভর হতে হলে বুদ্ধি খাটাতে হবে, পরিশ্রম করতে হবে, লড়াই করতে হবে। এটি কঠিন হলেও এ কাজে আনন্দ আছে।
তিনি বলেন, আমরা যে নতুন বাংলাদেশের কথা বলি, নতুন বাংলাদেশ মানে হলো স্বনির্ভর বাংলাদেশ। নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য এ জাতির যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, তারুণ্য সৃজনশীলতা আমাদের শক্তি। এ শক্তি ও সুযোগ আমাদের আছে, এটিকে কাজে লাগাতে হবে।
সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, পরিকল্পনা উপদেষ্টা ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশীর উদ্দিন, শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন, বস্ত্র ও পাট এবং নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন, কৃষি ও স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ডা. আনিসুজ্জামান চৌধুরী, মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়া, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, এনবিআর চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান খান, প্রধান উপদেষ্টার আন্তর্জাতিকবিষয়ক বিশেষ দূত লুৎফে সিদ্দিকী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব ও এসডিজিবিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক লামিয়া মোরশেদ।
সভা শেষে বিকেলে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে প্রধান উপদেষ্টার বরাত দিয়ে এসব তথ্য জানান তার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
