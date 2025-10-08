স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা
সবাই নির্বাচন মুডে এলে আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল কমে যাবে
সবাই যখন নির্বাচন মুডে আসবে তখন আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল কমে যাবে বলে মনে করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।
তিনি বলেন, জনগণ যখন নির্বাচনমুখী হবে তখন কেউ কিছু আটকাতে পারবে না। জনগণ হচ্ছে বড় ফ্যাক্টর। আমাদের দেশে জনগণ কিন্তু নির্বাচনের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন।
বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডে ডিএমপি হেডকোয়াটার্সে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। ঢাকা মহানগর পুলিশকে (ডিএমপি) ২০টি নতুন গাড়ি হস্তান্তর উপলক্ষে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতেই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ২০টি গাড়ির চাবি ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলীর হাতে তুলে দেন।
স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, পুলিশের যানবাহনের স্বল্পতা অনেক দিন ধরে। ২০০ গাড়ি কেনা হয়েছে। এরপরও আরও গাড়ি স্বল্পতা থাকবে। তাছাড়া ব্যবস্থাপনার সমস্যাও আছে। ঢাকার ৫০ থানার মধ্যে ২৫ থানা এখনো ভাড়া ভবনে।
এসময় এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে। ওই সাংবাদিক বলেন, ‘আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে। ডিএমপি কমিশনার স্বল্প জনবল নিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন।’ একথা শুনতেই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা তাকে থামিয়ে দিয়ে ওই সাংবাদিককে কাছে ডেকে নেন। তিনি বলেন, প্রশ্নটি মাইকে করেন, সবাই শুনুক।
এরপর ওই সাংবাদিক আবারও প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন, ডিএমপি কমিশনার স্বল্প জনবল নিয়ে চেষ্টা করে যাচ্ছেন। থানার ওসি বদলের পরে মোহাম্মদপুর এলাকার অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। কিন্তু একটি মহল নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি তৈরির জন্য ঝটিকা মিছিলসহ অন্যান্য আয়োজন করছে। এসব কেন ঠেকানো যাচ্ছে না?
প্রশ্নের উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আপনারা দেখছেন? ভাই একটা ভালো কথা বলতে বলতেও একটা খারাপ কথা মুখে চলে আসছিল! অভ্যাসটা দূর হতে কিন্তু সময় লাগে। তিনি কথাটা সত্যি বলেছেন। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে, ঝটিকা মিছিলের সংখ্যা কিন্তু কমছে। ২৪৪ জনকে একযোগে হাতেনাতে ধরার পর মিছিলের সংখ্যাটা কমছে। আপনারা (গণমাধ্যম) যদি এভাবে সহযোগিতা করেন তাহলে এগুলো আরও কমে যাবে। একসময় নাই হয়ে যাবে। অপরাধের সংখ্যাও কমছে।
নির্বাচন প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, সবাই যখন নির্বাচন মুডে আসবে তখন এ ধরনের অপরাধ কমে যাবে। তবে তখন রাজনৈতিক কার্যক্রম বাড়বে। তখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তখন রাজনৈতিক অনুষ্ঠান করবে। নির্বাচনের জন্য তো কয়েকটা প্রতিষ্ঠানের বেশি কাজ। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি হলো নির্বাচন কমিশন। এরপর প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। আরেকটা হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো। সবাই যদি সহযোগিতা করে তাহলে নির্বাচন কিন্তু খুব ভালোভাবে হবে।
তিনি বলেন, এখনই কিন্তু চায়ের স্টলে নির্বাচন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। আপনারাও প্রচার করবেন, যতই দিন ঘনিয়ে আসবে আলোচনা আরও বেশি হবে। নির্বাচনটা যেন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে হয় সেজন্য আমাদের সবার চেষ্টা থাকবে।
