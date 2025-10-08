  2. জাতীয়

বিশ্ব ডাক দিবস উপলক্ষে ২ দিনব্যাপী কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:৩৩ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) উদযাপিত হবে বিশ্ব ডাক দিবস। ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের উদ্যোগে এ উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।

এ বছরের ডাক দিবসের প্রতিপাদ্য ‘জনগণের জন্য ডাক: স্থানীয় পরিষেবা, বৈশ্বিক পরিসর’। বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে ডাক সেবার গুরুত্ব, জনগণের সঙ্গে সরকারের সংযোগ এবং টেকসই উন্নয়নে ডাক বিভাগের অবদান তুলে ধরতেই এ দিবসটি পালিত হয়।

বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ডাক ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব।

ঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী—প্রথম দিনে বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সকাল ৮টায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ডাক ভবন প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে সংলগ্ন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করবে। সকাল ১০টায় ডাক ভবনে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

এতে উপস্থিত থাকবেন বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সচিব আব্দুন নাসের খান, আইসিটি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী এবং ডাক বিভাগের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধি।

এদিন বিকেল সাড়ে ৩টায় ‘আগামীর ভাবনায় ডাক’ শীর্ষক সেমিনার হবে। এতে ডাক সেবার ডিজিটাল রূপান্তর ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মতবিনিময় করবেন।

দ্বিতীয় দিনে শুক্রবার (১০ অক্টোবর) সকাল ১০টায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে চিত্রাঙ্কন ও কুইজ প্রতিযোগিতা হবে। একই দিনে বিকেলে সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

এছাড়া বিশ্ব ডাক দিবস উপলক্ষে প্রধান উপদেষ্টা বিশেষ স্মারক ডাকটিকিট অবমুক্ত করবেন, যা ডাক বিভাগের ইতিহাসে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

