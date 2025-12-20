  2. আন্তর্জাতিক

মধ্য এশিয়ায় ১৯ বিলিয়ন ডলারের প্রকল্প ঘোষণা জাপানের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:৪৩ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
জাপানের প্রধানমন্ত্রী/ ছবি: এএফপি (ফাইল)

মধ্য এশিয়ায় প্রভাব বাড়াতে আগামী পাঁচ বছরে প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসায়িক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে জাপান।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) টোকিওতে মধ্য এশিয়ার পাঁচ দেশ—কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান ও উজবেকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে প্রথমবারের মতো শীর্ষ সম্মেলনের পর এ ঘোষণা দেওয়া হয়। সম্মেলনের আয়োজন করেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি।

যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, আগামী পাঁচ বছরে মধ্য এশিয়ায় ৩ ট্রিলিয়ন ইয়েন (প্রায় ১৯ বিলিয়ন ডলার) মূল্যের ব্যবসায়িক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নিয়েছে জাপান।

জাপানসহ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই অঞ্চলটির প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি আগ্রহী। বিশেষ করে বিরল খনিজ ও জ্বালানি সম্পদে চীনের ওপর নির্ভরতা কমাতে চায় তারা।

বিবৃতিতে বলা হয়, বিপুল সম্পদ ও জ্বালানি থাকা মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর জন্য আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ বাড়ানো গুরুত্বপূর্ণ।

নেতারা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সরবরাহ ব্যবস্থা জোরদার, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করার বিষয়ে একমত হন। পাশাপাশি রাশিয়া এড়িয়ে ইউরোপের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনকারী ট্রান্স-ক্যাস্পিয়ান পরিবহন রুট সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা হয়।

বিশ্লেষকদের মতে, চীনের বিরল খনিজ রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের পর মধ্য এশিয়া বিশ্ব রাজনীতিতে আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জাপান অঞ্চলটিতে নিজেদের উপস্থিতি বাড়াতে চাচ্ছে।

মধ্য এশিয়ার দেশগুলো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হলেও দুর্গম ভৌগোলিক অবস্থান ও অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার কারণে এসব সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার এখনো চ্যালেঞ্জের মুখে।

সূত্র: এএফপি

এমএসএম

