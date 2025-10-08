এবার এনবিআরের সেই বেলালের দপ্তর বদল
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলার আসামি ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সদস্য (মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি) মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরীর দপ্তর বদল হয়েছে। তাকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল ঢাকার সভাপতি পদে পদায়ন করা হয়েছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) এনবিআরের প্রথম সচিব (বোর্ড প্রশাসন) মো. জাহিদ নেওয়াজের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কর্মরত বিসিএস (কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের এ কর্মকর্তাকে তার বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে অবমুক্ত করা হয়েছে।
এর আগে গতকাল মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) জ্ঞাত আয়ের উৎসের বাইরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে বেলাল হোসাইন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।
এসএম/এমকেআর/জিকেএস