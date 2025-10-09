  2. জাতীয়

স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ আর নেই

প্রকাশিত: ১২:২৭ এএম, ০৯ অক্টোবর ২০২৫
স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ/ফাইল ছবি

স্থানীয় সরকারবিশেষজ্ঞ তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। বুধবার (৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৭টার দিকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুর বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন তোফায়েল আহমেদের জামাতা লে. কর্নেল সারোয়ার জাহান।

ইউনাইটেড হাসপাতালের জনসংযোগ শাখার পরিচালক ডা. ফজলে রাব্বী চৌধুরী জানান, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) হাসপাতালে ভর্তি হন তোফায়েল আহমেদ। চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাতে মারা যান তিনি। হৃদযন্ত্রে সমস্যা ছাড়াও ফুসফুসে সংক্রমণ হয়েছিলো তোফায়েল আহমেদের।

তোফায়েল আহমেদ স্থানীয় সরকার কমিশনের প্রধান। নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনেরও সদস্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের সাবেক এ শিক্ষক।

২০০৬-০৭ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠিত হলে স্থানীয় সরকার কমিশনের সদস্য ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। এরপর স্থানীয় শাসন উপদেষ্টা হিসেবে ২০০৯ থেকে ছয় বছর জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচিতে (UNDP) কাজ করেন।

১৯৫৪ সালের ১ মার্চ চট্টগ্রামের হাটহাজারী উপজেলার ফতেহপুরে জন্ম তোফায়েল আহমেদের। তোফায়েল আহমেদ ১৯৭৬ ও ১৯৭৭ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বিএ ও এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি সোয়ানসির ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধ্যয়নে এমএসসি (অর্থনীতি) ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন।

অধ্যাপক তোফায়েল আহমেদ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বার্ড/কুমিল্লা), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিআইজিডি (ব্র্যাক ইনস্টিটিউট অব গভর্ন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন।

