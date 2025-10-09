বাংলাদেশ-বাহরাইন ফলপ্রসূ আলোচনা
বাংলাদেশ সরকারের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বাহরাইনের তিন মন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক দ্বি-পাক্ষিক বৈঠক করেছেন। তারা হলেন বাহরাইনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ রাশীদ বিন আব্দুল্লাহ আল খালিফা, শ্রম ও আইন মন্ত্রী ইউসুফ বিন আব্দুল হুসাইন খালাফ এবং বিচার ও ধর্ম মন্ত্রী নাওয়াফ বিন মুহাম্মদ আল মাওয়াদ্দা। বুধবার (৮ অক্টোবর) এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেসসচিব শফিকুল আলম বুধবার দিবাগত রাত ১২টা ২৫ মিনিটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে তার ভেরিফাইড অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে এ তথ্য জানান।
প্রেসসচিব শফিকুল আলম জানান, ড. আসিফ নজরুল তার আলোচনার শুরুতে বাহরাইন ও বাংলাদেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সর্ম্পকের কথা তুলে ধরেন। তিনি দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি বাহরাইনে বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকা শ্রমবাজার ও ভিসা উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য আহবান জানান। বিশেষত: বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার, নার্স, শিক্ষক, কেয়ারগিভার, আইটি এক্সপার্ট, মেডিক্যাল টেকনিশিয়ানসহ দক্ষ জনশক্তি নিয়োগের জন্য প্রস্তাব রাখেন। পাশাপাশি অতিদ্রুত ফ্যামিলি ভিসা চালু করার অনুরোধ জানান। এছাড়া, দুই দেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন।
প্রেসসচিব শফিকুল আরও জানান, বাহরাইনের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা উপদেষ্টা আসিফ নজরুলকে বাহরাইন সফরের জন্য ধন্যবাদ জানান। তারা প্রস্তাবিত বিভিন্ন দিকগুলো গুরুত্বের সঙ্গে দেখবেন বলে আশ্বাস দেন। বাহরাইনের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহের সঙ্গে আলোচনাপূর্বক দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন বলেও জানান তারা।
বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আন্ডারসেক্রেটারি ও বাহরাইনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মো. রইস হাসান সরোয়ার।
