তফসিলের আগেই গণভোট হওয়া উচিত: ইসলামী আন্দোলন

তফসিলের আগেই গণভোট হওয়া উচিত: ইসলামী আন্দোলন
তফসিলের আগেই জুলাই সনদের বিষয়ে গণভোটের দাবি জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। বুধবার (৮ অক্টোবর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ দাবি জানিয়েছে দলটি।
প্রেস ব্রিফিংয়ে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্মমহাসচিব ও দলের মুখপাত্র মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, তিনটি কারণে তফসিলের আগেই গণভোট হওয়া উচিত। এক. নির্বাচন কমিশন এক ব্যালটে ভোট গ্রহণের প্রস্তুতি নিয়েছে। সেভাবে কেন্দ্র ও নির্বাচনী কর্মকর্তাসহ সবপ্রস্ততি সম্পন্ন করেছে। এখন জাতীয় নির্বাচনের সঙ্গে জুলাই সনদের বিষয়ে গণভোট আয়োজন করলে জটিলতা তৈরি হবে। দুই. জুলাই সনদ সবার সম্মিলিত একটি বিষয়, কিন্তু জাতীয় নির্বাচনে এই রাজনৈতিক দলগুলোই পরস্পরবিরোধী অবস্থানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। এটা জুলাই সনদের বিষয়ে জনমনে ভুলবার্তা দেবে। তিন. বিদ্যমান সংবিধান অনুসারে সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার তিন মাসের মধ্যে সংসদ নির্বাচন হতে হয় কিন্তু এখন নির্বাচন হচ্ছে দেড় বছর পরে।
মাওলানা গাজী আতাউর বলেন, বৃহত্তর স্বার্থে গণভোট কখন হবে সেই প্রশ্নে কমিশনের সিদ্ধান্তে সম্মান জানাবে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ।
নোট অব ডিসেন্টের ব্যাপারে মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেন, নোট অব ডিসেন্ট নিয়ে গণভোটে যাওয়া উচিৎ না। যারা মৌলিক বিষয়ে নোট অব ডিসেন্ট দিয়েছেন তা প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিৎ। কারণ নোট অব ডিসেন্টসহ গণভোট নানা ধরণের জটিলতা তৈরি করবে।
ব্রিফিংয়ে উপস্থিত দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন দীর্ঘদিন ধরে ঐকমত্য কমিশনে রাজনৈতিক দলসমূহের সংবাদ প্রকাশে আন্তরিকতার জন্য সাংবাদিকদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।
আরএএস/এমএমকে