নাসা গ্রুপের শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া পরিশোধে প্রশাসক নিয়োগ

নাসা গ্রুপের শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া পরিশোধে প্রশাসক নিয়োগ
নাসা গ্রুপের শ্রমিক-কর্মচারীদের বকেয়া বেতনাদি পরিশোধের লক্ষ্যে প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে সরকার। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের (ডাইফি) অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক ও যুগ্মসচিব আরিফ আহমেদ খান প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।
বুধবার (৮ সেপ্টেম্বর) শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের শ্রম শাখা থেকে আরিফ আহমেদ খানকে প্রশাসক পদে নিয়োগ দিয়ে একটি অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে।
দুদক, সজেকা, ঢাকা-১ এর মামলা নং-৩১ (০২) ২০২৫ তথা জিআর নং- ১২২/২০২৫ এর আদেশ নং ১০, তারিখ: ০৭-১০-২০২৫ খ্রিস্টাব্দের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ নিয়োগ প্রদান করেছে বলে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় থেকে জানানো হয়েছে।
