যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা
আগামী ২৭ অক্টোবর জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে দুই দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার (৮ অক্টোবর) সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম নয়নের নির্দেশনায় সহ-দফতর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া এই তথ্য জানান।
যুবদল জানায়, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ২৭ অক্টোবর সকাল ১১ টায় রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো হবে। বেলা ১২টায় নয়াপল্টনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করা হবে। একই সঙ্গে বিকেলে সারাদেশের জেলা ও মহানগরে বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হবে। আর পরের দিন ২৮ অক্টোবর সারাদেশের সব উপজেলা ও থানায় র্যালি, সমাবেশ, বৃক্ষরোপণসহ নানা কর্মসূচি পালন করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
১৯৭৮ সালের ২৭ অক্টোবর জাতীয়তাবাদী যুবদল প্রতিষ্ঠা করেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
কেএইচ/এমএমকে