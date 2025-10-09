এনবিআরের বেলালকে এবার ওএসডি
কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপিল ট্রাইব্যুনালের সভাপতি মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরীকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওএসডি) হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের উপসচিব মো. হুমায়ুন কবীরের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে বুধবার (৮ অক্টোবর) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মামলার আসামি মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরীকে তার দপ্তর বদল করে কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল ঢাকার সভাপতি পদে পদায়ন করা হয়।
প্রজ্ঞাপন বলা হয়, বিসিএস (শুল্ক ও আবগারি) ক্যাডারের কর্মকর্তা মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরী সদস্য ও প্রেসিডেন্ট, কাস্টমস, এক্সাইজ এবং মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল, ঢাকা-কে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা এর বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সদস্য) নিয়োগ করা হলো জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।
গত ৭ অক্টোবর জ্ঞাত আয়ের উৎসের বাইরে প্রায় পাঁচ কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মোহাম্মদ বেলাল হোসাইন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক।
গত ৮ অক্টোবর দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) মামলার আসামি মোহাম্মদ বেলাল হোসাইনের দপ্তর বদল হয়। তাকে কাস্টমস, এক্সাইজ ও মূল্য সংযোজন কর আপিল ট্রাইব্যুনাল ঢাকার সভাপতি পদে পদায়ন করা হয়েছিল।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে কর্মরত বিসিএস (কাস্টমস অ্যান্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের এই কর্মকর্তাকে তার বদলি করা কর্মস্থলে যোগদানের লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে অবমুক্ত করা হয়েছে।
