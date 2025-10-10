  2. জাতীয়

সারাদেশে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার ১৭১১

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৪ পিএম, ১০ অক্টোবর ২০২৫
সারাদেশে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় এক হাজার ৭১১ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি এক হাজার ১৮৪ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় ৫২৭ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (১০অক্টোবর) পুলিশ সদরদপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পিআর) এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন এ তথ্য জানান।

এ এইচ এম শাহাদাত হোসেন বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত এক হাজার ৭১১ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যান্য ঘটনায় ৫২৭ জন।

অভিযানিক কার্যক্রমে উদ্ধার করা হয় দেশীয় তৈরি ওয়ান গান একটি, বিদেশি পিস্তল দুটি, ম্যাগজিন একটি, গুলি এক রাউন্ড, সুইচ গিয়ার চাকু দুটি।

