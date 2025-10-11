কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ কয়েদির ঢামেকে মৃত্যু

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ কয়েদির ঢামেকে মৃত্যু
ঢাকার কেরানীগঞ্জে কেন্দ্রীয় কারাগারে এক কয়েদি অসুস্থ হয়ে পড়লে কারারক্ষীরা তাকে ঢাকা মেডিকেল কলে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মিয়াজ উদ্দিন (৬০) নামের ওই কয়েদি মারা গেছেন।
শনিবার (১১ অক্টোবর) সকাল ৮টার দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ২০০ নং ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।
কারারক্ষী মো. আরমান বলেন, শুক্রবার রাতে কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসি। পরে আজ সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
তিনি আরও বলেন, মিয়াজ উদ্দিন কেন্দ্রীয় কারাগারে কয়েদি হিসেবে ছিলেন। তিনি ফাঁসির আসামি ছিলেন বলে জানতে পেরেছি।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ পরিদর্শক মো. ফারুক বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে তার সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্তের পর মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
