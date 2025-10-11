ঢাকায় দিনভর বৃষ্টির আভাস

ঢাকায় দিনভর বৃষ্টির আভাস
চলতি সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে বিদায় নিতে পারে মৌসুমি বায়ু। এখন বিদায় মুহূর্তে সারাদেশে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। গত দুদিন ঢাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টিপাত আজও দিনভর অব্যাহত থাকতে পারে।
আবহাওয়াবিদরা বলছেন, দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বিদায়কালে এই বৃষ্টি স্বাভাবিক। এই বায়ুটা বিদায় নেওয়ার পর ধীরে ধীরে শীতের আগমন ঘটে। এর আগে বৃষ্টি ঝরিয়ে যায়।
শনিবার (১১ অক্টোবর) সকালে আবহাওয়াবিদ শাহিনুল ইসলাম জাগো নিউজকে বলেন, আগামী মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টিপাত অনেকটা কমে যেতে পারে। তার আগে এখন হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হচ্ছে। আজ ঢাকায় দীর্ঘসময় এভাবে বৃষ্টি হতে পারে। তবে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা কম।
এদিকে আজ শনিবার সকাল থেকে ঢাকায় থেমে থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। এই বৃষ্টিতে ভোগান্তিতে পড়েছেন পথচারী, শ্রমজীবীসহ নানান পেশার মানুষ।
শনিবার আবহাওয়া অফিসের নিয়মিত পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অনেক জায়গায়; ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। একই সঙ্গে ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে ভারী বর্ষণও হতে পারে।
আজ সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
আরএএস/কেএসআর/এএসএম