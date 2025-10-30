  2. জাতীয়

আইন উপদেষ্টা

২৭০ দিন আলোচনার পর রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্য হতাশাজনক

বিশেষ সংবাদদাতা
প্রকাশিত: ০৫:৩০ পিএম, ৩০ অক্টোবর ২০২৫
ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে কথা বলছেন আইন উপদেষ্টা

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, ২৭০ দিন আলাপ-আলোচনার পর রাজনৈতিক দলগুলোর বক্তব্যের মধ্যে যে অনৈক্যের সুর দেখছি তা হতাশাজনক।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর বেইলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, এই তীব্র বিরোধের মধ্যে কীভাবে সমঝোতার দলিল পাস করা যায়- এটা আমাদের দুরূহ একটা চ্যালেঞ্জের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।

