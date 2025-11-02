নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ের আভাস, বৃষ্টিও হবে বেশি

নভেম্বরে ঘূর্ণিঝড়ের আভাস, বৃষ্টিও হবে বেশি
চলতি নভেম্বরে দেশে ঘূর্ণিঝড় ও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। রোববার (২ নভেম্বর) সারা মাসের পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
আবহাওয়া অফিসের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চলতি নভেম্বরে সামগ্রিকভাবে দেশে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে। এছাড়া বঙ্গোপসাগরে দুই থেকে তিনটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে, যার মধ্যে একটি নিম্নচাপ বা ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিতে পারে।
পূর্বাভাসে আরও বলা হয়েছে, নভেম্বরে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পারে। তবে দিন ও রাতের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি থাকতে পারে।
এছাড়া চলতি মাসে দেশের কোথাও কোথাও এবং নদী অববাহিকায় ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত হালকা থেকে মাঝারি ধরনের কুয়াশা পড়তে পারে বলেও পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।
