বায়ুদূষণ রোধে একযোগে মাঠে নামার নির্দেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানার

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
বায়ুদূষণ রোধে একযোগে মাঠে নামার নির্দেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানার
উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান/ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কার্যক্রম নিতে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোকে একযোগে মাঠে নামার নির্দেশ দিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি করপোরেশন, বিআরটিএ, রাজউক ও অন্য সংশ্লিষ্ট সব সংস্থা অভিযানে অংশ নেবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রোববার (২ নভেম্বর) রাজধানীর পানি ভবনে ঢাকাসহ সারাদেশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে আয়োজিত জরুরি মতবিনিময় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ নির্দেশনা দেন।

বায়ুদূষণ রোধে একযোগে মাঠে নামার নির্দেশ উপদেষ্টা রিজওয়ানার

পরিবেশ উপদেষ্টা জানান, ঢাকার বায়ুদূষণ রোধে ডিগ্রেডেড এয়ারশেড ঘোষিত সাভার এলাকার কোনো অবৈধ ইটভাটা চালু থাকতে দেওয়া হবে না। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, ভবন নির্মাণ বা মেরামত কাজ ঢেকে রেখে করতে হবে, অন্যথায় আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিভিন্ন উদ্যানে ঝরাপাতা ও বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ করতে হবে। ময়লা-আবর্জনা পুড়িয়ে বায়ুদূষণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সভায় জানানো হয়, নগরের রাস্তার মাঝখানের বিভাজকে বৃক্ষ ও লতাগুল্ম রোপণ করা হবে, যেন দূষণ শোষণে সহায়তা করে। পাশাপাশি সিটি করপোরেশন নিয়মিত পানি ছিটানোর মাধ্যমে রাস্তার ধুলো নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

বায়ুদূষণ রোধে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে বলেও জানান উপদেষ্টা রিজওয়ানা।

সভায় পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজ, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিব নজরুল ইসলাম, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. কামরুজ্জামান, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক আমীর হোসাইন চৌধুরী, গণপূর্ত অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী খালেকুজ্জামান চৌধুরী এবং বাংলাদেশ পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

