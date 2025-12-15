নির্বাচনের পরিবেশ ঠিক রেখে ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠান করা যাবে: ইসি

নির্বাচনের পরিবেশ ঠিক রেখে ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠান করা যাবে: ইসি
নির্বাচনি পরিবেশ বিঘ্নিত না করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা যেতে পারে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) ইসির উপ-সচিব (নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা) মোহাম্মদ মনির হোসেন সই করা এক নির্দেশনায় এ তথ্য জানানো হয়।
ইসি জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটের তফসিল গত ১১ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ সূত্রে ‘সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর আচরণ বিধিমালা, ২০২৫’ এর বিধি ১৮ অনুযায়ী, নির্ধারিত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের তিন সপ্তাহ আগে থেকে ভোটগ্রহণ শুরুর ৪৮ ঘণ্টা আগ পর্যন্ত নির্বাচনি প্রচারণা করা যাবে।
