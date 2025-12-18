উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে হাদির শারীরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা

উপদেষ্টা পরিষদ বৈঠকে হাদির শারীরিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা
জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখসারির অকুতোভয় যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির চিকিৎসার দেখভালের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুরে গেছেন। তিনি সরাসরি হাদির চিকিৎসার দেখভাল করছেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বিকেলে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।
আবুল কালাম আজাদ মজুমদার বলেন, আজ রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখসারির অকুতোভয় যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনা হয়।
বৈঠকের বরাত দিয়ে আবুল কালাম আজাদ বলেন, হাদির অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন। তার বিষয়ে সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণান নিয়মিত প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যোগাযোগ করছেন, খোঁজখবর জানাচ্ছেন।
তিনি বলেন, বৈঠকে এবছর মহান বিজয় দিবস সুন্দরভাবে উদযাপনের জন্য মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছে উপদেষ্টা পরিষদ।
এমইউ/এমএএইচ/