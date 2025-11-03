গণভোট নিয়ে আইন উপদেষ্টা
অপেক্ষা করবো, এরপর সরকার সরকারের মতো অ্যাক্ট করবে
গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো আলোচনায় ব্যর্থ হলে সরকার কী করবে, এমন প্রশ্নের জবাবে আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল বলেছেন, আমরা কোনো আলটিমেটাম দিইনি, আহ্বান জানিয়েছি। আমরা অপেক্ষা করবো, তারপর সরকার সরকারের মতো অ্যাক্ট করবে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক শেষে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
আইন উপদেষ্টার কাছে জানতে চাওয়া হয়, গত সপ্তাহে তিনি বলেছিলেন সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোট বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন, রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্ন মতের কারণে তারা কি এখন সেই অবস্থান থেকে সরে এসেছেন? জবাবে আসিফ নজরুল বলেন, আমি বলেছিলাম, প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বে উপদেষ্টা পরিষদই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। আমরা সে অবস্থান থেকে মোটেও সরে আসিনি।
তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর ঐক্যবদ্ধ সুপারিশ প্রত্যাশা করা, এটাকে আপনারা ‘গুড গেসচার’ হিসেবেই দেখতে পারেন।
