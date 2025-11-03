চাকরিপ্রত্যাশী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের আন্দোলনে এনসিপির সংহতি
চাকরিপ্রত্যাশী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট পরিষদের ৫ দফা দাবিতে চলমান আন্দোলনে সংহতি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে দলের যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক মিডিয়া সেলের সদস্য খান মোহাম্মদ মুরসালিন এক বার্তায় এ তথ্য জানান।
খান মোহাম্মদ মুরসালিন জানান, আজ বিকেল ৫টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পদদেশে আন্দোলনে সংহতি জানাতে উপস্থিত থাকবেন এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সামান্তা শারমিন ও যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহ্।
সরকারের প্রতি এনসিপি দাবি জানিয়েছে, প্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েটদের ৫ দফার মধ্যে দ্রুত বাস্তবায়নযোগ্য দুটি দাবি, শ্রুতিলেখক নিয়োগে যৌক্তিক স্বাধীনতা এবং সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষাক্রমের শূন্যপদে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষক নিয়োগ যেন মেনে নেওয়া হয়।
চাকরিপ্রত্যাশী দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী গ্র্যাজুয়েট পরিষদ ১৫ দিন ধরে রাজু ভাস্কর্যে ৫ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে। এরই মধ্যে তারা কয়েকবার যমুনা অভিমুখে প্রধান উপদেষ্টার কাছে তাদের দাবি নিয়ে যেতে চাইলে পুলিশের অতিরিক্ত বলপ্রয়োগের শিকার হন।
এনএস/এমএএইচ/এমএস