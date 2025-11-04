নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব নূরুন্নাহার চৌধুরীর যোগদান

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নতুন সচিব নূরুন্নাহার চৌধুরীর যোগদান
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে নতুন সচিব নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরীকে পদোন্নতি দিয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব করা হয়েছে। তিনি বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের ১৭তম ব্যাচের কর্মকর্তা।
রোববার (২ নভেম্বর) রাতে তাকে নিয়োগ দিয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।
নিয়োগ পাওয়ার পর তিনি সোমবার (৩ নভেম্বর) কাজে যোগ দিয়েছেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সচিব হিসেবে যোগ দেওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি গৃহীত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরও ত্বরান্বিত করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। এ সময় তিনি সংশ্লিষ্ট সবাইকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চ সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।
নূরুন্নাহার চৌধুরী এর আগে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমির এমডিএস, জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিবসহ বিভিন্ন দপ্তর/অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন।
