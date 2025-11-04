  2. জাতীয়

রিহ্যাবের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

প্রকাশিত: ০৫:০১ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
রিহ্যাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় সংগঠনটির নেতাকর্মী ও আলোচকরা

রিয়েল এস্টেট অ্যান্ড হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (রিহ্যাব) এর বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর একটি অভিজাত হোটেলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ২০২০ থেকে ২০২৫ অর্থবছরের কার্যক্রম ও নিরীক্ষিত হিসাব বহাল করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন রিহ্যাব সভাপতি মো. ওয়াহিদুজ্জামান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট লিয়াকত আলী ভূইয়া, ভাইস প্রেসিডেন্ট (সাবেক এমপি) লায়ন এম এ আউয়াল, ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল লতিফ, ভাইস প্রেসিডেন্ট (ফিন্যান্স) আব্দুর রাজ্জাকসহ নির্বাহী কমিটির অন্য পরিচালকরা।

এজিএমে রিহ্যাবের সদস্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধি অংশ নেন। তারা রিয়েল এস্টেট খাতের চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও করণীয় নিয়ে তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

সভায় সভাপতির বক্তব্যে মো. ওয়াহিদুজ্জামান বলেন, রিয়েল এস্টেট খাত দেশের অর্থনীতির একটি প্রধান চালিকাশক্তি। সুষ্ঠু ও টেকসই নগরায়নের জন্য রিহ্যাব কাজ করে যাচ্ছে। ভবিষ্যতেও এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে।

সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান সংগঠনের শীর্ষ নেতারা।

