ফেনীতে গ্যাস লাইনের লিকেজ থেকে আগুন: নারীসহ ৩ জন দগ্ধ
ফেনী জেলা সদরের একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে আগুনের ঘটনায় নারীসহ তিনজন দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধরা হলেন- মো. রফিকুল ইসলাম (৪০), আবুল কাশেম (৫৫ ) ও জেসমিন আক্তার (৩০)।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার দিকে দগ্ধ অবস্থায় তাদের উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটে নিয়ে ভর্তি করা হয়।
ঢামেকের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক বিধান সরকার জানান, ফেনী থেকে গ্যাস লিকেজের আগুনে দগ্ধ হয়ে আমাদের এখানে নারীসহ তিনজন এসেছেন। এদের মধ্যে রফিকুলের ২২ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে, আবুল কাশেমের ২০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে ও জেসমিন আক্তার ১৩ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। সবার শ্বাসনালী পুড়ে গেছে।
কাজী আল-আমিন/এএমএ