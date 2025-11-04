  2. জাতীয়

সিভিল এভিয়েশন একাডেমিতে দুই প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ

প্রকাশিত: ০৬:১৬ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
অনুষ্ঠানে ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) বিভিন্ন গ্রেডে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যথাক্রমে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং কোর্স নম্বর-১২ ও বেসিক অফিস ম্যানেজমেন্ট কোর্স নম্বর-৪০ সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার (৩ নভেম্বর) সিভিল এভিয়েশন একাডেমির কনফারেন্স রুমে সমাপনী ও সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দুই কোর্সের কার্যক্রম শেষ হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন সিভিল এভিয়েশন একাডেমির পরিচালক জনাব প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী এবং অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদস্য (প্রশাসন) এস এম লাবলুর রহমান।

বেবিচকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এই কোর্স দুটি নতুন নিয়োগ করা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোর্স দুটিতে অংশ নেওয়ার মাধ্যমে নতুন নিয়োগকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সিভিল এভিয়েশনের বিভিন্ন দপ্তরের দাপ্তরিক কাজের বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

কোর্স দুটিতে মন্ত্রণালয় ও বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এস এম লাবলুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, মানবসম্পদ উন্নয়নই হলো টেকসই উন্নয়নের মূল ভিত্তি। সুশিক্ষিত, দক্ষ ও কর্মনিষ্ঠ জনবলই একটি সংস্থার প্রকৃত সম্পদ। সিভিল এভিয়েশন একাডেমি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তিনি আরও বলেন, আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, এই প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা ভবিষ্যতে সিভিল এভিয়েশনের সেবায় আরও দক্ষতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবেন।

সভাপতি প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী তার বক্তব্যে বলেন, সিভিল এভিয়েশন একাডেমি সবসময় প্রশিক্ষণার্থীদের পেশাগত জ্ঞান, মনোভাব ও নেতৃত্বগুণ বিকাশে সচেষ্ট।

এ অনুষ্ঠানে ৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

