  2. জাতীয়

অবহেলিত সাংবাদিক, পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিতে পারবে সরকারি চাকরিজীবী

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১১:৩৭ এএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
আইন মন্ত্রণালয়/ফাইল ছবি

 

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন অধ্যাদেশে পোস্টাল ভোটিংয়ের বিষয়টি যুক্ত করা হয়েছে। এতে প্রবাসী, সরকারি চাকরিজীবী ও দেশের ভেতরে আটক ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট পদ্ধতির বিধান যুক্ত হয়েছে। কিন্তু ভোটের সময় নানা জায়গায় দায়িত্ব পালন করা সাংবাদিকদের ভোট দেওয়ার বিষয়টি পোস্টাল ভোটিংয়ে উল্লেখ করা হয়নি।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এমন বিধান রেখেই গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ সংশোধন অধ্যাদেশ-২০২৫ জারি করেছে সরকার। সোমবার (৩ নভেম্বর) আইন মন্ত্রণালয় এ অধ্যাদেশ গেজেট আকারে প্রকাশ করে। এর মধ্য দিয়ে আইটি-সাপোর্টেড পোস্টাল ভোটিংয়ে আর বাধা থাকলো না।

সংশোধিত অধ্যাদেশের অনুচ্ছেদ ২৯ পরিমার্জন করে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের তালিকায় গণমাধ্যমকর্মীদের থাকার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৬ এ ভোট গণনার সময় গণমাধ্যমকর্মীদের উপস্থিত থাকার বিধান যুক্ত করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৭-এ ভোটের দিন প্রেসাইডিং অফিসারের বাতিল করা সব ভোটকেন্দ্রের ভোট পরীক্ষা করা সম্ভব নয়, বিধায় বাধ্যবাধকতার পরিবর্তে ‘তিনি প্রয়োজন মনে করলে গণনা করতে পারবেন’ বিধানটি যুক্ত করা হয়েছে।
অনুচ্ছেদ ৩৮-এ সমভোট পেলে লটারির পরিবর্তে পুনঃভোট হবে। আগে সমান ভোট প্রাপ্ত প্রার্থীদের মধ্যে লটারি করে একজনকে নির্বাচিত করার বিধান ছিল।

