বাংলাদেশ-ফিলিপাইন বৈঠক

বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও সহযোগিতা জোরদারের অঙ্গীকার

কূটনৈতিক প্রতিবেদক কূটনৈতিক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:০৫ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ছয় বছর পর ম্যানিলায় বাংলাদেশ ও ফিলিপাইনের মধ্যে বৈঠক/সংগৃহীত ছবি

ছয় বছর পর ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ-ফিলিপাইন পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক পরামর্শ (এফপিসি) বৈঠক। বৈঠক শেষে মেরিটাইম সনদ স্বীকৃতি সংক্রান্ত সমঝোতা সনদে সই করেছে উভয় দেশ।

সোমবার (৩ নভেম্বর) অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে দুদেশের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, শ্রম ও অভিবাসন সহযোগিতা জোরদার, শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন, সুনীল অর্থনীতি, সাইবার নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিনিময়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক শক্তিশালী করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (পূর্ব ও পশ্চিম) রাষ্ট্রদূত ড. মো. নজরুল ইসলাম এবং ফিলিপাইনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডারসেক্রেটারি ফর পলিসি মাও. হেলেন বি. দে লা ভেগা যৌথভাবে বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

বাংলাদেশের পক্ষে উদীয়মান খাতে ফিলিপাইনের বিনিয়োগ সম্ভাবনা তুলে ধরে এবং আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হওয়ার আগ্রহ পুনর্ব্যক্ত করা হয়। উভয় দেশ রোহিঙ্গা সংকটসহ আঞ্চলিক বিষয়ে সহযোগিতা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দেয়।

পররাষ্ট্রনীতি পরামর্শের পর বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল ফিলিপাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অভিবাসী কর্মী বিষয়ক মন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় উভয়পক্ষ দক্ষতা উন্নয়ন ও সনদ স্বীকৃতি বিষয়ক সহযোগিতা সম্ভাবনা যাচাইয়ে একটি টেসডা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট পরিদর্শনের কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

উভয় দেশই ভবিষ্যৎ সহযোগিতার প্রসারে আশাবাদ ব্যক্ত করে।

জেপিআই/এমকেআর/এমএস

