  2. জাতীয়

ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের তাগিদ নতুন প্রশাসকের

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:২১ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের তাগিদ নতুন প্রশাসকের
ডিএসসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন সংস্থার নবনিযুক্ত প্রশাসক মো. মাহমুদুল হাসান/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) কর্মকর্তাদের সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব, নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও জনসম্পৃক্ততার মাধ্যমে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের তাগিদ দিয়েছেন সংস্থার নবনিযুক্ত প্রশাসক মো. মাহমুদুল হাসান।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) নগর ভবনে এক মতবিনিময় সভায় নতুন প্রশাসক এ তাগিদ দেন। নিজের যোগদান উপলক্ষে তিনি ডিএসসিসির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সভাটি করেন। এতে ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জহিরুল ইসলাম, সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামসহ সব বিভাগীয় প্রধান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ডিএসসিসির প্রশাসক বলেন, সিটি করপোরেশন নাগরিকসেবা দেওয়ার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে সব শ্রেণির নাগরিকের জীবনকে প্রভাবিত করে। রাজধানী শহরের অংশ হিসেবে কাজের গুরুত্ব ও স্পর্শকাতরতা বিবেচনা করে সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সর্বোচ্চ চেষ্টার মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ নিতে হবে।

ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে নাগরিক সেবার মানোন্নয়নের তাগিদ নতুন প্রশাসকের

এসময় তিনি জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে জনসম্পৃক্ততা ও জনমত যাচাইয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সোমবার (৩ নভেম্বর) স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের এক প্রজ্ঞাপনে মাহমুদুল হাসানকে ডিএসসিসিতে প্রশাসক পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা, পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও পরিদর্শন অনুবিভাগের মহাপরিচালক মাহমুদুল হাসানকে নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে ডিএসসিসির প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তিনি সেখানে মেয়রের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করবেন।

এমএমএ/একিউএফ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।