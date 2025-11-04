  2. জাতীয়

আজকের শিক্ষার্থীরাই আগামীর বাংলাদেশ গড়বে: মেয়র শাহাদাত

প্রকাশিত: ০৮:৩২ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রামের কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, আজকের শিক্ষার্থীরাই হবে আগামীর বাংলাদেশের দিশারি। তাদের মেধা, মনন ও নেতৃত্বগুণেই গড়ে উঠবে এক উন্নত, মানবিক ও জ্ঞাননির্ভর সমাজ।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চসিকের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা।

এসময় মেয়র বলেন, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে হবে। বিতর্ক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ ঘটায়। আমি জেনে আনন্দিত যে, কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা বিতর্ক, ক্যারাটে ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় অসাধারণ সাফল্য দেখিয়েছে। এমনকি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চীনে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় স্বর্ণ ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে— যা চট্টগ্রামের জন্য গর্বের।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে চসিকের গৃহীত উদ্যোগ তুলে ধরে মেয়র বলেন, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রামে আমরা ‘স্কুল হেলথ স্কিম’ চালু করেছি। এর আওতায় শিক্ষার্থীরা নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় সেবা পাবে। পর্যায়ক্রমে সিটি করপোরেশনের সব স্কুল ও কলেজকে এই স্কিমের আওতায় আনা হবে। একটি সুস্থ মন গড়ে ওঠে সুস্থ দেহে। তাই শিক্ষার্থীদের সকালে নাশতা খেয়ে বিদ্যালয়ে আসা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা ও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

উন্নয়ন কার্যক্রমের প্রসঙ্গে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা সমস্যা ৫০ থেকে ৬০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। সেবাসংস্থাগুলোর সমন্বয়ে আমরা ড্রেনেজ ও খাল খনন কার্যক্রম জোরদার করেছি। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শিশুদের টাইফয়েড ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছে এবং নারীদের সার্ভিক্যাল ও ব্রেস্ট ক্যানসার প্রতিরোধে টিকাদান ও সচেতনতা কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে।

মেয়র আরও বলেন, আমরা চট্টগ্রামকে ক্লিন সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে ডোর-টু-ডোর বর্জ্য সংগ্রহ কার্যক্রম চালু করেছি। বর্তমানে প্রতিদিন ২২০০ মেট্রিক টন বর্জ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে। খুব শিগগির ১০০ শতাংশ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে। সংগৃহীত বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও গ্রিন ডিজেল উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে, যা চট্টগ্রামকে একটি পরিবেশবান্ধব শহরে রূপান্তরিত করবে।

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের অধীনে বর্তমানে প্রায় ৭৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ২৪টি কলেজ রয়েছে। একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি এখন চসিকের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা চাই এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো থেকে মানবিক মূল্যবোধে গড়ে ওঠা যোগ্য নাগরিক তৈরি হোক, যারা আগামীতে দেশ গঠনে নেতৃত্ব দেবে। মানুষের মতো মানুষ হওয়াই জীবনের সর্বোচ্চ সাফল্য। মানবতার পথে নিজেকে নিবেদিত করতে হবে।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন চসিকের শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমা বিনতে আমিন, কাট্টলী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ মো. আবুল কাশেম, গভর্নিং বডির শিক্ষানুরাগী সদস্য মো. রফিক উদ্দিন চৌধুরী, অভিভাবক সদস্য মো. শাহেদ আকবর এবং বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও ব্যবসায়ী মনজুর আলম চৌধুরী।

