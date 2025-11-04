এনসিপিসহ তিন দল নিয়ে দাবি-আপত্তি আহ্বান ইসির

এনসিপিসহ তিন দল নিয়ে দাবি-আপত্তি আহ্বান ইসির
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তবে দলগুলো নিয়ে আগামী ১২ নভেম্বরের মধ্যে দাবি-আপত্তি আহ্বান করেছে সংস্থাটি।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘হ্যান্ডশেক’ মার্কায় বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি, ‘শাপলা কলি’ মার্কায় এনসিপি ও ‘কাঁচি’ মার্কায় বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্কসবাদী) নিবন্ধন চেয়ে নির্বাচন কমিশনে আবেদন করেছে। দলগুলোর নিয়ে কারও কোনো দাবি-আপত্তি থাকলে তা ১২ নভেম্বরের মধ্যে ইসির সিনিয়র সচিবের কাছে লিখিতভাবে জানাতে হবে।
বর্তমানে নির্বাচন কমিশনে ৫৩টি নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল রয়েছে। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের নিবন্ধন স্থগিত রয়েছে। এছাড়া ফ্রিডম পার্টি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন ও পিডিপির নিবন্ধন বাতিল করা হয়েছে।
