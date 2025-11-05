  2. জাতীয়

চট্টগ্রাম-৪ আসন: কাজী সালাহউদ্দিনকে প্রত্যাখান সীতাকুণ্ড বিএনপির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৩০ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে জরুরি সভা করেছে সীতাকুণ্ড বিএনপি

চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে বিএনপি ঘোষিত প্রার্থী কাজী সালাহউদ্দিনকে প্রত্যাখান করে আসলাম চৌধুরীকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে জরুরি সভা করেছে সীতাকুণ্ড বিএনপি ও এর অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনগুলো।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে ফৌজদারহাটে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তরা তাদের এ দাবি জানান।

এ সময় বক্তারা বলেন, আসলাম চৌধুরী কারা নির্যাতিত মজলুম জননেতা। দলের জন্য তিনি এবং তাদের পুরো পরিবার জুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন। আসলাম চৌধুরী শুধু সীতাকুণ্ড নয়, পুরো চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আইকনিক লিডার। সীতাকুণ্ডে তার কোনো বিকল্প নেই।

বক্তারা আরও বলেন, আসলাম চৌধুরী আন্দোলন সংগ্রামের পরীক্ষিত নেতা। সীতাকুণ্ড তথা চট্টগ্রাম-৪ আসনে আসলাম চৌধুরী ছাড়া আর কাউকে মেনে নেওয়া হবে না।

বক্তারা সতর্ক করে বলেন, সীতাকুণ্ডে প্রার্থী পরিবর্তন করা না হলে লাগাতার কর্মসূচি পালন করা হবে। তখন এর দায়ভার ষড়যন্ত্রকারীদের নিতে হবে।

উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক ডা. কমল কদরের সভাপতিত্বে ও যুবদল নেতা আওরঙ্গজেব মোস্তফার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন জহুরুল আলম জহুর, জাগির হোসেন, ছালে আহাম্মদ সলু, মো. মোরছালিন, সিদ্দিক আহম্মদ, নূরুল আনোয়ার, মহররম আলী, অ্যাড. আইনুল কামার, মোজাহের উদ্দিন আশরাফ, খম নাজিম উদ্দিন, ৯ নং উত্তর পাহাড়তলী ওয়ার্ড বিএনপি আহ্বায়ক রায়হান উদ্দিন প্রধান,সদস্য সচিব মাহবুবুল আলম,শহীদুল্লাহ বাহার, মহানগর মহিলা দলের সিনিয়র সহ সভানেত্রী সখিনা বেগম, জুলি আকতার, নার্গিস আক্তারসহ অঙ্গ ও সহযোগী সংঠনের নেতারা।

সভা শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

