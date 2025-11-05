ডিএমপিতে ৮ সহকারী পুলিশ কমিশনারের পদায়ন

ডিএমপিতে ৮ সহকারী পুলিশ কমিশনারের পদায়ন
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) সহকারী পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার আটজন কর্মকর্তাকে পদায়ন করা হয়েছে।
ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী স্বাক্ষরিত এক আদেশে এই পদায়ন করা হয়।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ডিএমপি জানায়, আদেশে সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. মাহফুজুল হক বকসীকে মিরপুর বিভাগ (পেট্রোল-পল্লবী), সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. নুর হোসেন খন্দকারকে ওয়ারী বিভাগ (পেট্রোল-ডেমরা), সহকারী পুলিশ কমিশনার আবদুল্লাহ আল নজরুলকে ক্রাইম বিভাগ (ক্রাইম-২), সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. রবিউল ইসলামকে পিওএম-উত্তর বিভাগে পদায়ন করা হয়েছে।
এছাড়াও, সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. অহিদুল ইসলামকে পিওএম-পশ্চিম বিভাগ, সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. মোনাক্কাকে প্রটেকশন বিভাগ, সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. মাবিয়ান মিঞাকে ট্রাফিক-উত্তরা বিভাগ (টাফিক-উত্তরা পশ্চিম জোন) এবং সহকারী পুলিশ কমিশনার মো. শরীফুদ্দৌলাকে অপারেশনস্ বিভাগ (ক্রাইম কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার) হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে।
