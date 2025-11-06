  2. জাতীয়

ঢাকায় গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৩ এএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর শ্যামপুরের বাবু মিয়া গলি এলাকার একটি বাসা থেকে নিলা আক্তার (২০) নামের এক গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার (৫ নভেম্বর) বিকেলে অচেতন অবস্থায় ওই নারীকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

নিলাকে ঢামেকে নিয়ে আসা তার খালাতো ভাই রনি জানান, গ্রামে তার গুরুতর অসুস্থ শাশুড়িকে দেখতে যান স্বামী। ফোনে পারিবারিক বিষয় নিয়ে কথা বলার পর স্বামীর ওপর অভিমান করে নিজ রুমে গিয়ে গলায় ফাঁস নেয় নিলা। পরে আমরা দেখতে পেয়ে শ্যামপুর থানায় ফোন দিলে পুলিশ এসে ঝুলন্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে। অচেতন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়েছে।

কাজী আল আমিন/এমআইএইচএস

