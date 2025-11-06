জাপানে উচ্চমানের চাকরিপ্রত্যাশীদের জন্য সাভারে প্রশিক্ষণ শুরু
জাপানে উচ্চমানের চাকরিপ্রত্যাশী যুবকদের নিয়ে হাতে-কলমে পূর্ণাঙ্গ প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে ঢাকার সাভারে। দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রথম ব্যাচে প্রায় ১০০ জন এ প্রশিক্ষণে অংশ নিচ্ছেন।
জাপানের প্রশিক্ষণ-উপকরণের মাধ্যমে এখানে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন জাপানি অভিজ্ঞ ও বিশেষায়িত প্রশিক্ষক এবং ভাষাশিক্ষক। তিন মাসব্যাপী চলবে এ প্রশিক্ষণ।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সাভারের ট্রাস্ট টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে (টিটিটিআই) এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন জাপানের হাইটেক করপোরেশন এলএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক তোমোহিরো ইয়োশিদা ও টিটিটিআই পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওমর ফারুক।
অনুষ্ঠানে জাপানি ভাষাপ্রশিক্ষক ইয়ামাগুচি হিরমি, জাপানিজ স্ক্যাফলডিং প্রশিক্ষক সাকুতা মাসাকি, জাপানের হাইপারলিঙ্ক স্কিলস বিজনেস কো-অপারেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালক লুও গুই ঝেন এবং টিটিটিআই পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ওমর ফারুক এ বক্তব্য রাখেন।
তোমোহিরো ইয়োশিদা তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশে প্রচুর তরুণ জনগোষ্ঠী রয়েছে যাদের ইচ্ছাশক্তি অদম্য ও সম্ভাবনা অপরিসীম। কিন্তু জাপানি মান অনুযায়ী প্রশিক্ষণের সুযোগ সীমিত হওয়ায় জাপানে তাদের উন্নত কর্মসংস্থানের তেমন সুযোগ হয়নি। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতেই আমরা যৌথভাবে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছি।
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো জাপানের নির্মাণশিল্পে শ্রমিক সংকট সমাধানের পাশাপাশি বাংলাদেশি তরুণদের জন্য ভবিষ্যৎ গড়ার নতুন পথ উন্মোচন করা। এই প্রকল্পটি উভয় দেশের জন্য একটি বিশাল সুযোগ।
বিএ/জিকেএস