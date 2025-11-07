কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতি ঢামেকে মারা গেছেন

কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হাজতি ঢামেকে মারা গেছেন
ঢাকার কেরানীগঞ্জের কেন্দ্রীয় কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়া মামুনুর রশিদ (৩৫) নামের একজন হাজতি ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে মারা গেছেন।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেলে তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করলে কারারক্ষীরা দ্রুত তাকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। পরে বিকেল সাড়ে চারটার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কারারক্ষী আরমান জানান, মামুনুর কেন্দ্রীয় কারাগারে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে কারা কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি জানান, নিহত মামুনুর কেন্দ্রীয় কারাগারে হাজতি হিসেবে ছিলেন। তার হাজতি নম্বর ৪৪৯৪৬/২৫। তার বাবার নাম হাজী শহিদুল ইসলাম। তবে কী মামলায় কারাগারে ছিলেন এ বিষয়ে কিছু জানাতে পারেননি তিনি।
ঢামেক হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি কারা কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।
তিনি জানান, একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন শেষে ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হবে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
কাজী আল-আমিন/এমকেআর