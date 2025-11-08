চট্টগ্রামে ছুরিকাঘাতে যুবক নিহত
চট্টগ্রাম নগরের হালিশহরে নিজ বাড়ির সামনে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে মো. আকবর (৩৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৭ নভেম্বর) রাত আনুমানিক পৌনে ১০টার দিকে হালিশহর থানাধীন মাইজপাড়ায় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আকবর ওই এলাকার মো. আব্দুর রহমানের ছেলে।
প্রাথমিকভাবে পূর্ব শত্রুতার জেরে এ খুন হয়েছে বলে দাবি করেছে পুলিশ।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক জানান, হালিশহর এলাকা থেকে ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত এক যুবককে আনা হয়। জরুরি বিভাগের চিকিৎসক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
