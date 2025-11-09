মালয়েশিয়ায় অসুস্থ বাংলাদেশি জাহাঙ্গীরকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর

মালয়েশিয়ায় অসুস্থ বাংলাদেশি জাহাঙ্গীরকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর
মালয়েশিয়ায় অসুস্থ বাংলাদেশি নাগরিক জাহাঙ্গীর আলম সরকারি খরচে দেশে ফিরেছেন। গত শুক্রবার (৭ নভেম্বর) তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
রোববার (৯ নভেম্বর) কুয়ালালামপুরের বাংলাদেশ হাইকমিশন এ তথ্য জানিয়েছে।
হাইকমিশন জানায়, গত মাসে জোহর বাহরু শহরের পেকান নানাস নামের একটি শিবির পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের নজরে আসা অসুস্থ জাহাঙ্গীরকে হাইকমিশনের ব্যবস্থাপনায় দেশে পাঠানো হয়েছে।
এর আগে জাহাঙ্গীরের তথ্য চেয়ে হাইকমিশনের ফেসবুক পেজ থেকে অনুরোধ জানানোর পর পাঁচ জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করে নরসিংদীতে তার পরিবারকে শনাক্ত করা হয়। পরে তাকে বাংলাদেশ হাইকমিশন সরকারি খরচে পরিবারের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নেয়।
জাহাঙ্গীর ৭ নভেম্বর রাত ১০টায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছলে প্রবাসীকল্যাণ ডেস্কের সহযোগিতায় ইমিগ্রেশনের সব কার্যক্রম শেষে তাকে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
জেপিআই/একিউএফ/জেআইএম