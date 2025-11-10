  2. জাতীয়

রামপুরায় রাস্তা পার হওয়ার সময় ট্রাকের ধাক্কায় শিশু নিহত

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫২ পিএম, ১০ নভেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

রাজধানীর রামপুরায় রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় মো. আরাফ (৮) নামের (অটিজম) এক শিশু নিহত হয়েছে। সোমবার (১০ নভেম্বর) সকাল ৯টার দিকে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক বেলা পৌনে ১১টার দিকে মৃত ঘোষণা করে।

আরাফের খালু আবু জাফর বলেন, সকাল ৯টার দিকে আরাফকে নিয়ে বাসার আয়া রামপুরার বনশ্রীতে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার সময় ফরাজী হাসপাতালের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগামী একটি ট্রাক আরাফকে ধাক্কা দেয়। এতে গুরুতর আহত হয় সে। খবর পেয়ে তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে জানানো হয়েছে।

