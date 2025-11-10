চট্টগ্রামে সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামি গ্রেফতার
চট্টগ্রামে ছিনতাই মামলায় সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামিকে গ্রেফতার করেছে বাকলিয়া থানা পুলিশ। রোববার দিনগত রাত সাড়ে ১২টায় এবং সোমবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে নগরীর কোতোয়ালি ও চান্দগাঁও এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার হওয়া সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানাধীন মিয়াখান নগর ডাইল বাড়ি এলাকার মহসিন খানের ছেলে মো. মানিক খান ওরফে মানিক্যা এবং একই এলাকার বিসমিল্লাহ কলোনির মো. সিরাজের ছেলে মাইক্রোবাসচালক মো. ইউনুছ।
বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইখতিয়ার উদ্দিন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চট্টগ্রামের পটিয়া থানার ২০১০ সালের একটি ছিনতাই মামলায় আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামিকে কোতোয়ালি ও চান্দগাঁও এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
তাদের ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন চট্টগ্রামের স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল।
গ্রেফতারি পরোয়ানামূলে তাদের সোমবার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে বলে জানান ওসি।
এমডিআইএইচ/এমআইএইচএস/এমএস