ঢাকায় দুই জায়গায় পুলিশের ওপর ককটেল নিক্ষেপ, সার্জেন্ট আহত

ঢাকায় দুই জায়গায় পুলিশের ওপর ককটেল নিক্ষেপ, সার্জেন্ট আহত
রাজধানীর উত্তরার জসীম উদদীন রোড ও মৌচাক মার্কেট এলাকায় পুলিশকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তরা ককটেল নিক্ষেপ করেছে বলে জানিয়েছেন ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। এ ঘটনায় পুলিশের একজন সার্জেন্ট আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বিকেলে ডিএমপির মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত ‘ঢাকা মহানগরীর চলমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত’ সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানান তিনি।
ডিএমপি কমিশনার বলেন, ঢাকায় পুলিশকে লক্ষ্য করে গতকাল সোমবার ককটেল নিক্ষেপ করে দুর্বৃত্তরা। একটি ঘটনা উত্তরার জসীম উদদীন রোডে আরেকটি মৌচাকে। ফ্লাইওভার থেকে জসীম উদদীন রোডে পুলিশ সার্জেন্টকে লক্ষ্য করে ককটেল নিক্ষেপ করা হয়। ককটেলটি সার্জেন্টের পায়ে লাগে। এতে তিনি আহত হন। মৌচাক মার্কেটে ডিউটিরত অবস্থায় পুলিশকে লক্ষ্য করে নিক্ষেপ করা হলেও কোনো পুলিশ সদস্যের ওপর পড়েনি।
তিনি বলেন, গত কয়েকদিনে ঢাকার বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, হেলমেট ও মাস্ক পরে ভোরবেলা অথবা দিনের ব্যস্ততম সময়ে টার্গেট স্থানে ককটেল বিস্ফোরণ করে দ্রুত ঘটনাস্থলত্যাগ করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি রাজনৈতিক দল। অনেক সময় ককটেল বিস্ফোরণে অপ্রাপ্তবয়স্কদেরও ব্যবহার করা হচ্ছে।
শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেন, কিছুদিন ধরে কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি দল ও তাদের সহযোগী সংগঠনের নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে বিভিন্ন অপপ্রচারের মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির প্রচেষ্টা করছে। বিশেষ করে ঢাকা শহরের। গত কয়েকদিনে ঢাকা শহরে ককটেল সদৃশ্য বস্তু নিক্ষেপ এবং বিভিন্ন যানবাহনে অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক ছড়ানোসহ আইনশৃঙ্খলা বিনষ্ট করার অপচেষ্টা রয়েছে।
তিনি বলেন, গত ১ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ১৭টি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। গত দুদিনে ৯টি যানবাহনে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় এ পর্যন্ত ১৭টি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং গত ২৪ ঘণ্টায় এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অপরাধে ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি দল ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা আত্মগোপনে থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার অপচেষ্টা করছে উল্লেখ করে ডিএমপি কমিশনার বলেন, এরই অংশ হিসেবে রাজধানীতে ঝটিকা মিছিলের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা করছে। অক্টোবর থেকে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত ১৪টি ঝটিকা মিছিল করেছে তারা। স্বল্পস্থায়ী এসব ঝটিকা মিছিলের ছবি সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিয়ে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দেওয়ার চেষ্টা করছে।
সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (অ্যাডমিন) মো. সরওয়ার, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (সিটিটিসি) মো. মাসুদ করিম, অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলামসহ ডিএমপির ঊর্ধ্বতন কর্মকতারা উপস্থিত ছিলেন।
