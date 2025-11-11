আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক গুদাম, শ্যামবাজারে ছয়জনকে সাজা

আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক গুদাম, শ্যামবাজারে ছয়জনকে সাজা
নীতিমালা না মেনে আবাসিক এলাকায় রাসায়নিক (কেমিক্যাল) সংরক্ষণ এবং যথাযথ অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা না রাখায় একটি প্রতিষ্ঠানের ছয়জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে সাজা দিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ভ্রাম্যমাণ আদালত।
মঙ্গলবার (১১ নভেম্বর) বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত রাজধানীর শ্যামবাজার পুঁথিঘরের এসকে ট্রেডার্সে অভিযান চালিয়ে তাদের সাজা দেওয়া হয়। অভিযান পরিচালনা করেন ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট শরীফ মোহাম্মদ হেলাল উদ্দীন।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক কাজী নজমুজ্জামান জানান, ভ্রাম্যমাণ আদালত এসকে ট্রেডার্সের কর্মকর্তা-কর্মচারী নয়ন দেবনাথ, মিজানুর রহমান ও দীপংকর রায়কে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা করে জরিমানা করেন। অনাদায়ে অতিরিক্ত ১৫ দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা-কর্মচারী সুশীল পাল, মনোরঞ্জন শিব ও মো. হাসেমকে ১৫ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন। আবাসিক এলাকায় নীতিমালা না মেনে রাসায়নিক গুদামজাত ও যথাযথ অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা না থাকায় এ শাস্তি দেন আদালত।
কাজী নজমুজ্জামান জানান, সচেতনতা বৃদ্ধির নানা কার্যক্রম পরিচালনা করার পাশাপাশি অগ্নিনিরাপত্তা জোরদার করার জন্য ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও অগ্নিনিরাপত্তা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে।
তিনি মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়টি চিন্তা করে আবাসিক এলাকা থেকে অবৈধ রাসায়নিক গুদাম নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অনুরোধ জানান।
টিটি/এমএএইচ/এমএস