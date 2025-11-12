  2. জাতীয়

উত্তরায় ২১ পয়েন্টে যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রদলের অবস্থান

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:১৪ পিএম, ১২ নভেম্বর ২০২৫
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ ঢাকা লকডাউন কর্মসূচির নামে যাতে কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালাতে না পারে সেজন্য রাজধানীর উত্তরার ২১টি পয়েন্টে অবস্থান নিয়েছে জাতীয়তাবাদী যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক ও ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা।

বুধবার (১২ নভেম্বর) রাত ৮টা থেকে বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা পর্যন্ত সেখানের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পাহারা দেবে তারা।

ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সদ‍্য সাবেক সভাপতি মেহেদী হাসান রুয়েলের নেতৃত্বে যুবদল, উত্তরা পশ্চিম থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোস্তফা কামাল হৃদয়ের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক দল ও ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি রবিউল আওয়াল ভূঁইয়া রবির নেতৃত্বে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা রাজপথে অবস্থান করছে।

এ বিষয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রদলের সদ‍্য সাবেক সভাপতি মেহেদী হাসান রুয়েল বলেন, ‘আওয়ামী প্রেতাত্মাদের হামলার হাত থেকে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে আমরা উত্তরার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পাহারা দেবো।

অতীতের ন্যায় আওয়ামী লীগের যেকোনো ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়ার জন্য যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বৃহস্পতিবার দুপুর পর্যন্ত রাজপথে থাকবে।

উত্তরা পশ্চিম থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সভাপতি মোস্তফা কামাল হৃদয় বলেন, ছাত্র-জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা আমরা দীর্ঘ ১৬ বছর পর স্বৈরাচারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে পেরেছি। কিন্তু আমাদের এই বিজয়কে একটি চক্র কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। তাই তারা মানুষের বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে হামলা করে জনতার বিজয়কে ভিন্ন খাতে নিয়ে যেতে চক্রান্ত শুরু করেছে। আমরা তাদের চক্রান্ত কোনোভাবেই সফল হতে দেব না। সব ধরনের নাশকতা বন্ধে আমরা প্রস্তুত।

